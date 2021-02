Destitution de Trump : à l'heure du procès, QAnon prospère dans le Wyoming

Alors que le procès en desitution de Donald Trump continue à Washington, beaucoup de ses partisans s’accrochent encore à des théories conspirationnistes comme le mouvement QAnon. Un mouvement de plus en plus considéré comme une secte aux États-Unis mais très répandu au sein des sympathisants républicains. Rencontre avec certains de ses adeptes.

Avec notre envoyé spécial à Gillette (Wyoming), Éric de Salve

Installés au fond de leur canapé, Mark et Patti ressemblent à n’importe quels paisibles retraités du Wyoming. Pourtant, le 6 janvier, ce couple de sexagénaires a participé à l’attaque du Capitole à Washington et en garde un excellent souvenir.

« Oh mon Dieu, l’ambiance était tellement sympa et bon enfant dans la marche, confie Mark. Il y avait des drapeaux et des pancartes QAnon. C’était une super expérience. »

Cet ancien cheminot et sa femme ont marché sur le Capitole en fervents adeptes du mouvement conspirationiste QAnon, qu’ils ont découvert en mars sur internet. Depuis, ces retraité sont plongés dans un univers parallèle ultra anxiogène. Selon eux, Donald Trump serait l’envoyé de Dieu chargé de lutter en secret contre un complot pédophile et sataniste ourdi par les démocrates.

« Dieu est notre sauveur et il utilise Donald Trump, affirme Patty. Trump a arrêté des centaines de milliers de personnes coupables de sacrifices d’enfants et de pédophilie. »

Biden, « un acteur ou un clone »

Dans leur salon, la télévision branchée sur Fox News diffuse les images du procès en destitution. « C’est un spectacle avec des acteurs », soutiennent-ils, convaincus qu’officieusement, Donald Trump serait encore président et que Joe Biden n’aurait en réalité jamais gagné l’élection. « Biden en fait, c’est probablement un acteur avec un masque, ou un clone… », soutient Mark.

Et sur cette planète Q, Mark et Patti son loin d’être isolés. Selon un récent sondage, près de 30 % des républicains croient en la véracité de cette conspiration QAnon.

