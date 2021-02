Procès en destitution: les démocrates concluent leur exposé en appelant à condamner Trump

Les démocrates Madeleine Dean et Joe Neguse arrivent au Sénat lors du troisième jour du procès en destitution de Donald Trump, le 11 février 2021. AFP - J. SCOTT APPLEWHITE

Les démocrates ont achevé jeudi 11 février de présenter leur argumentaire. A grand renfort de tweets et d’extraits de discours, parfois anciens, ils ont, pendant trois jours, présenté l’ex-locataire de la Maison Blanche comme une menace pour la démocratie. Et tenté de démontrer qu’il savait parfaitement que ses mensonges et ses remarques enflammées conduiraient ses partisans à la violence le 6 janvier. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi.