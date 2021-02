États-Unis: le Parti républicain obligé de composer avec Donald Trump?

Aucun témoin n’aura finalement été entendu lors de ce second procès en destitution de Donald Trump. Samedi pourtant, le chef des procureurs républicains, Jamie Raskin, avait annoncé en ouverture de ce cinquième jour du procès qu'il allait convoquer Jaime Herrera Beutler, une élue républicaine de la Chambre des représentants qui avait rapporté un échange entre le chef des républicains à la Chambre Kevin McCarthy et Donald Trump survenu lors de l'assaut meurtrier du 6 janvier. Mais cela aurait risqué de retarder le verdict et d'entraver le travail de la nouvelle administration américaine, explique Paul Schor, maître de conférences en histoire et civilisation américaines à l'université Paris-Diderot.

« Il y a eu des tractations avec les républicains qui ont dit que si les procureurs démocrates faisaient venir des témoins, et en particulier cette représentante républicaine qui avait un témoignage assez incriminant pour Trump, eux d’une part allaient demander l’audition d’un grand nombre de témoins, dont Kamala Harris, Nancy Pelosi et d’autres. Mais surtout, ils allaient faire traîner en longueur à la fois le procès, mais aussi les procédures de confirmation des ministres de Joe Biden, qui ne sont pas encore tous confirmés, c’est-à-dire utiliser les moyens de procédure pour que tout cela traîne en longueur, rapporte-t-il. Et en fait, ce n’est clairement pas l’intérêt de Joe Biden qui a envie qu’on mette cette histoire derrière et qu’on se focalise plutôt sur sa politique à la fois économique et sanitaire qui est pour le moment assez populaire pour les Américains. »