États-Unis: quand il fait plus froid au Texas qu'en Alaska

Une vague de froid s'est soudainement abattue sur les États-Unis dimanche soir, du Maine au Texas, en passant par certains États du Midwest. À Houston, quatrième ville américaine, l'électricité manque pour plusieurs millions d'habitants.

Une vague de froid « sans précédent » balaie les Etats-Unis en ce début de semaine, avec un vent de l'Arctique qui fait s'effondrer les températures même dans des États du Sud comme le Texas, ont prévenu lundi les services météorologiques américains.

Les États du nord du pays y étaient préparés mais dans ceux du Sud, habitués aux canicules estivales et aux ouragans, les températures qui descendent jusqu'à -10°C sont très rares.

Plus habitué aux records de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Un manteau de neige épais a ainsi enveloppé les rues, les arbres et les voitures de la capitale de l'Etat, Austin. Certains endroits ont même vu la température chuter jusqu'à -18 degrés Celsius ce week-end tandis qu'une grande ville comme Houston a dépassé les -9 degrés. Aussi faisait-il, ce lundi, plus froid au Texas qu'en Alaska. Là-bas, les enfants en tenue de ski jouent dans la neige, les parents ne peuvent pas prendre la route pour aller travailler, rapporte notre correspondant à Houston, Thomas Harms.

15° Fahrenheit, soit -9,4 degrés Celsius : c'est la température atteinte à Houston à 19h50 localement, lundi 15 février. © Capture d'écran weather.com

Presque 3 millions de Texans sans électricité

« C’est incroyable cette météo ici, ça arrive une fois tous les 30 ans. De temps en temps, il neige un peu, mais jamais comme ça. Je travaille dans le centre de Houston, donc il n’y a aucun moyen pour moi d’y aller. C’est quelque chose auxquelles les Texans ne sont pas habitués… »

Comme Michelle, Bill et Noah, ce lundi plus de 2,8 millions de Texans se retrouvaient sans électricité, et ce dès 2 heures du matin un peu partout de Dallas jusqu'à la frontière mexicaine.

C'est le cas de Florent, un Français installé dans la quatrième ville des États-Unis depuis plusieurs années. Il a encore du réseau pour communiquer. « Ca fait une heure [à 1h27 TU] qu'on n'a plus d'électricité. Certains amis n'en ont plus depuis près de 12 heures. C'est vraiment pas évident. » Puis il coupe son téléphone pour préserver sa batterie...

À Houston, deux centres d'hébergement d'urgence pour sans domiciles fixes ont vite atteint leur capacités maximum de 500 personnes... et se retrouvent aussi sans électricité.

Les fournisseurs d'énergies ont mis en place des coupures tournantes pour soulager leur réseau, mais les autorités préviennent qu'il ne faut pas attendre que l'électricité reviennent avant l'arrivée de la nuit, voire plus tard, alors qu'il fait -10°C dehors.

Vols annulés, accidents en cascade, état d'urgence

Le Texas a fait une déclaration d'état d'urgence pour raisons climatiques dans ses 254 comtés, approuvée dimanche soir par le président Joe Biden.

« Chaque partie de l'Etat va connaître des conditions météo glaciales dans les prochains jours et j'exhorte les Texans à rester vigilants face à la météo très rude qui arrive », a prévenu le gouverneur du Texas, Greg Abbott dans une conférence de presse samedi.

En effet, les températures vont continuer à baisser jusqu'à ce mardi matin et mercredi les météorologues annoncent une nouvelle vague de froid. Près de 4000 vols ont été annulés pour la seule journée de lundi dans tout le pays. Selon USA Today, 120 accidents de la circulation routière ont été enregistrés pour la journée de dimanche.

