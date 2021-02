En pleine vague de froid et pénurie d'eau au Texas, son sénateur Ted Cruz part au soleil

À Houston, le courant est peu à peu rétabli mais restent 450 000 foyers sans électricité contre 2,5 millions jusqu’à ce mercredi 17 février. Par contre, 12 millions se retrouvent sans eau courante et 7 millions doivent bouillir leur eau pour la rendre potable. Pendant que des millions de Texans luttaient contre le froid, leur sénateur Ted Cruz cherchait refuge à Cancun au Mexique.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Dans l’avion qui le menait à Cancun au Mexique ce mercredi soir, des passagers ont reconnu le sénateur et partagé des photos sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, tout le Texas était au courant.

Dans un communiqué, Ted Cruz avoue alors avoir préféré quitter sa maison de Houston qui n’avait plus d'électricité et partir avec sa femme et ses filles dont l’école privée fermait toute la semaine à cause de la vague de froid. Il explique avoir voulu être un « bon père de famille ».

Les démocrates appellent à sa démission et des républicains admettent qu’en période de crise, les administrés attendent de leurs élus qu’ils soient pleinement engagés.

En novembre dernier, le maire démocrate d’Austin était lui aussi parti en vacances au Mexique, cette fois pendant les fêtes de Thanksgiving... tout en exhortant ses administrés à rester chez eux pour éviter la propagation du Covid-19. Ted Cruz l’avait alors traité d'hypocrite.

Tuyauterie explosée

Alors que le sénateur patauge en pleine polémique, des millions de ses administrés n’ont toujours plus ni électricité ni eau courante. C'est le cas de Justin Shin, qui habite dans le sud-ouest de Houston : « On n’a pas d’eau ici, je ne me suis pas lavé depuis trois jours, C’est dur pour tout le monde. Je ne peux plus utiliser les toilettes non plus. »

Dans de nombreux cas, ce n’est pas juste une coupure d’eau due au manque de courant pour alimenter les canalisation. Mais c’est parce que la tuyauterie a explosé. Chez Tamika Thomas qui s’occupe de ses 6 petits-enfants, quand l’électricité est revenue, le chauffage a généré un grand écart de température et une pression sur la tuyauterie.

« Tout ce que j’ai entendu c’est un "Woush", raconte-t-elle. Et je me suis dis : "qu’est ce que c’est ?" Je suis descendue voir et j'ai vu de l’eau qui coulait en trombe. Ici, dans ma chambre, tout était sous l’eau, jusque-là… La cuisine aussi était inondée. »

Réfugiés dans les hôtels

Les dégâts causés par ces fuites et le gel sont considérables. Chez Markus Clarck aussi la canalisation a explosé. « Nos murs sont tellement imprégnés d’eau qu’il suffirait de poser sa main dessus, une toute petite pression, pour qu'ils s’effondrent. »

Beaucoup d’habitants de Houston ont trouvé refuge dans les hôtels, qui affichent complets depuis lundi. Pour avoir de l’eau, chacun se débrouille, soit en faisant plusieurs heures de queue devant les quelques supermarchés ouverts. Soit en faisant fondre ce qui reste de neige pour la faire bouillir sur leur barbecue afin de la rendre potable.

Houstpn, Texas, le 17 février 2021: ce grand magasin de meubles a ouvert ses portes pour accueillir au chaud les sans-abris et les personnes dont les maisons sont sans chauffage en raison des coupures d'électricité générées par la vague de froid qui a touché l'Etat. REUTERS - GO NAKAMURA

