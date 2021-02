Joe Biden proclame le «retour» de l'Amérique et de l'alliance transatlantique

Lors de son premier grand discours de politique étrangère devant ses partenaires européens ce vendredi 19 février, le président des États-Unis a affirmé son engagement envers l'alliance transatlantique, en accusant Moscou « d'attaquer » les démocraties occidentales.

Publicité Lire la suite

En rupture avec son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden avait promis dès son arrivée au pouvoir le « retour » de l'Amérique sur la scène internationale. Soucieux de restaurer les relations transatlantiques, il a participé ce vendredi au G7 puis, par visioconférence aux côtés de la chancelière allemande et Emmanuel Macron, à la Conférence de Munich, une rencontre annuelle réunissant chefs d'État, diplomates, et spécialistes de la sécurité.

« Je vous parle aujourd'hui comme président des Etats-Unis, au tout début de mon administration, et j'envoie un message clair au monde: l'Amérique est de retour. L'alliance transatlantique est de retour », a déclaré à cette occasion le 46e président des États-Unis depuis la Maison Blanche.

« Le partenariat entre l’Europe et les États-Unis doit selon moi rester la pierre angulaire de tout ce que nous espérons accomplir au XXIe siècle, a ajouté Joe Biden. Comme nous l’avons fait au XXe siècle. Donc, laissez-moi lever tout moindre doute : les États-Unis vont travailler en étroite collaboration avec leurs partenaires européens, et avec les capitales à travers le continent, de Rome à Riga, pour relever tous les défis auxquels nous faisons face. Les Etats-Unis sont pleinement engagés au sein de L'Otan. Nous gardons la foi dans l’article 5. C’est une garantie. Une attaque contre l’un d’entre nous est une attaque contre nous tous. Nous nous battrons pour nos valeurs communes. »

Nous regardons ensemble vers l’avenir. Joe Biden, nouveau président américain

Angela Merkel s'est de son côté réjouie d'un « multilatéralisme renforcé ». « Nos intérêts ne vont pas toujours converger, je ne me fais pas d’illusions. Il faut parler ouvertement de nos divergences. Mais nous partageons des valeurs communes notamment sur le fonctionnement de la démocratie », a déclaré de son côté la chancelière allemande. « Notre objectif ne doit pas être de créer des liens de dépendance avec d’autres pays mais nous devons les convaincre que notre mode de vie, que notre vision de la politique sont les plus pertinents. La perspective transatlantique est pour moi au cœur de cette démarche. »

La Russie dans le collimateur

S'adressant aux partenaires européens parfois malmenés par les États-Unis sous Donald Trump, Joe Biden a aussi accusé la Russie d' « attaquer nos démocraties ». Le président russe Vladimir « Poutine cherche à affaiblir le projet européen et notre alliance de l'Otan. [...] Il veut saboter l'unité transatlantique et notre détermination, parce qu'il est beaucoup plus facile pour le Kremlin d'intimider et de menacer des Etats seuls plutôt que de négocier avec une communauté transatlantique forte et unie », a déclaré Joe Biden.

L'ancien vice-président d'Obama a aussi estimé que dans « beaucoup trop d'endroits », y compris en Europe et aux États-Unis, l'avancée de la démocratie était « attaquée ». « Nous sommes au cœur d'un débat fondamental sur l'orientation future de notre monde. Entre ceux qui soutiennent que - étant donné tous les défis auxquels nous sommes confrontés - l'autocratie est la meilleure voie à suivre, et ceux qui comprennent que la démocratie est essentielle pour relever ces défis. »

Le démocrate a d'autre part réaffirmé son engagement dans la lutte contre le changement climatique, une « crise existentielle mondiale », et appelé à lutter contre les « abus économiques de la Chine ».

Les États-Unis doivent répondre aux « activités déstabilisatrices » de l'Iran au Moyen-Orient, a en outre lancé Joe Biden, sans les détailler. Le président américain a confirmé dans ce même discours la volonté de Washington de relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien en associant tous les pays signataires, y compris l'Iran.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne