États-Unis: le port du masque pourrait être nécessaire jusqu'en 2022 selon le docteur Fauci

L'immunologiste et conseiller médical de Joe Biden, Anthony Fauci le 11 février 2021. AP - Evan Vucci

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a près d’un an, les États-Unis annonçaient le premier décès dû au Covid-19. Aujourd’hui, même si la vaccination se poursuit, le pays reste l’un des plus durement touchés par l’épidémie. Plus de 497 000 personnes sont mortes et les autorités estiment qu’il faudra peut-être encore un an avant de ne plus avoir besoin de porter des masques