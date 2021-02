À la Une: mutineries sanglantes en Équateur

Publicité Lire la suite

Au moins 75 détenus ont été tués en une seule journée mardi 23 février en Équateur. Les violences ont touché quatre prisons surpeuplées du pays, à Cuenca (sud), à Guayaquil (sud-ouest) et à Latacunga (sud). El Universo et Expreso de Guayaquil publient en Une des photos d’épouses et de mères de prisonniers en pleurs. Ce mardi a été une « journée sanglante, sans précédent dans notre histoire républicaine », écrit La Hora dans son édito titré « Horreur pénitentiaire ». Pour ce journal, il s’agit d’émeutes « orchestrées et soigneusement planifiées qui démontrent que les mafias et leurs hommes de main contrôlent les prisons ».

Manque de 5 000 agents pénitentiaires

La Hora s'interroge sur les armes qui ont été utilisées, notamment des tronçonneuses. Comment ont-elles pu pénétrer dans l'enceinte de la prison ? El Universo note la réaction sur Twitter du président Lenín Moreno : il soutient avoir ordonné au ministère de la Défense « d'exercer un contrôle strict [des armes] dans les périmètres extérieurs des prisons ». Selon les autorités, ces violences sont dues à des rivalités entre gangs, notamment de narco-trafiquants.

Pour le journal La Hora, il existe aussi un sérieux problème d'encadrement. Selon un spécialiste de la sécurité interrogé par le journal, les normes internationales imposent normalement un agent pénitentiaire pour dix prisonniers. Il manque donc 70% du personnel nécessaire dans les prisons équatoriennes. Pour lui, il faut recruter d'urgence 5 000 agents pour « reprendre le contrôle des prisons ». Pour La Hora d'ailleurs, ce qui s'est passé hier, est « un appel au secours » et « l'État doit réagir ».

Guatemala : le scandale des faux tests PCR

Au Guatemala, le parquet anti-corruption a été saisi d'une affaire de faux tests de dépistages du Covid-19.30 000 tests avaient été commandés par le ministère de la Santé pour un demi-million de dollars à Atila Biosystems Inc., une société basée aux États-Unis, à travers la société guatémaltèque Kron. Mais selon ce même ministère, le réactif utilisé ne permet pas de réaliser des tests PCR. La compagnie américaine botte en touche et nie toute livraison.

Aucun de ces tests n'a en tout cas été réalisé sur un patient, soutient la vice-ministre de la Santé dans le journal guatémaltèque La Hora. L'enquête s'intéresse au rôle joué par Ronaldo Estrada, l'actuel vice-ministre de la Culture et des Sports, qui aurait directement participé à l'achat de ces tests et qui avait été placé au ministère de la Santé grâce à l'appui d'un autre haut-fonctionnaire.

Israël donne 5 000 vaccins Moderna au Guatemala et au Honduras

Quant aux vaccins, ils ne sont pas encore arrivés au Guatemala. Normalement, un premier lot arrive jeudi. C'est en tout cas ce que promet le ministère des Affaires étrangères. Il s’agit de « 5 000 unités données par Israël », écrit Prensa Libre. Fin janvier, le président avait promis que 900 000 doses de vaccins arriveraient début février à travers le système Covax. Mais la date a été constamment reportée depuis. Le Guatemala aurait également terminé des négociations avec Pfizer pour la livraison de 7 millions de doses, ajoute Prensa Libre. Israël prévoit d’envoyer dès jeudi 5 000 autres doses au Honduras. Comme au Guatemala, ces toutes premières doses doivent servir à vacciner le personnel de santé en première ligne, précise La Prensa.

Venezuela : l’ambassadrice de l’Union européenne persona non grata ?

Au Venezuela, l'ambassadrice de l’Union européenne à Caracas pourrait être déclarée persona non grata. C’est en tout cas ce qu’a demandé l'Assemblée nationale au gouvernement lors d’un vote mardi, explique Ultimas Noticias. Cette Assemblée, désormais largement dominée par des députés du parti du président Maduro, demande aussi de revoir les conditions de la présence au Venezuela d'un bureau de l'Union européenne. Cela fait suite aux nouvelles sanctions décidées par l'UE qui frappent 19 hauts fonctionnaires vénézuéliens. « Une agression de plus dans le plan fomenté contre notre pays depuis l'étranger », juge Jorge Rodriguez, le président chaviste du Parlement.

Tiger Woods gravement blessé aux jambes

La Une de la presse du continent, c'est aussi ce grave accident de voiture dont a été victime la star du golf Tiger Woods mardi matin. Le Wall Street Journal affiche par exemple en Une la photo de la carcasse du véhicule. Des vidéos tournées par hélicoptère, reprises par la presse, montrent le site de l'accident, près de Rancho Palos Verdes, au sud de Los Angeles. La voiture de Tiger Woods a fait plusieurs tonneaux avant d'atterrir dans un fossé en contrebas. La star ne souffrirait que de « multiples fractures ouvertes » aux jambes, ce qui pour beaucoup relève du miracle.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, explique que beaucoup d'accidents se produisent sur cette route. Tiger Woods, explique-t-il, roulait à une vitesse « relativement plus élevée que la normale ». Une enquête est en cours pour déterminer s'il était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Le Los Angeles Times précise que la star a déjà été impliquée dans un accident, une sortie de route en Floride en 2009. Il avait aussi été arrêté en 2017 après avoir été trouvé « endormi au volant de sa voiture ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne