États-Unis-Canada: première rencontre de Joe Biden avec Justin Trudeau par visioconférence

La première rencontre internationale de Joe Biden avec Justin Trudeau a eu lieu par visioconférence, mercredi 23 février. REUTERS - JONATHAN ERNST

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Comme le veut la tradition, le président américain a consacré sa première rencontre internationale à son plus proche voisin, le Canada. Après quatre ans de relations tendues avec l’administration Trump, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien a renoué le dialogue avec son homologue américain. Au menu de cette conférence, virtuelle pour cause de pandémie, beaucoup de climat, de l’économie et pas mal de bons mots.