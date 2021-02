«En deux ans, on est passé de 2 à 8 millions de Centraméricains en état d’insécurité alimentaire»

En Amérique centrale, le nombre de personnes ayant des difficultés à nourrir leur famille a été multiplié par quatre en deux ans. Il atteint désormais huit millions de personnes. Le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme : au Salvador, au Guatemala, au Nicaragua et au Honduras, des millions de familles ont été affectées par la crise économique et les mesures de restrictions liées au Covid-19, puis par le passage dévastateur de deux tempêtes tropicales. L'éclairage d'Étienne Labande, directeur adjoint du PAM au Honduras.

RFI : Quelle est la situation humanitaire actuellement en Amérique centrale ?

Étienne Labande: Ce qui se passe en ce moment au Honduras, c’est qu’entre la fin de 2018 et la fin de 2020, en l’espace de deux ans, on est passé d’un peu moins de 300 000 personnes en état d’insécurité alimentaire à maintenant 2,9 millions de personnes qui sont dans cette même situation. Au niveau de la région, on est passé d’environ deux millions à huit millions maintenant. On a un effet cumulé des mesures de prévention de la transmission du Covid-19, qui ont eu un impact sur l’économie des ménages, et en particulier sur les personnes qui travaillent dans l’économie qu’on appelle « informelle », et deux tempêtes tropicales qui ont eu des effets également dévastateurs sur l’économie, avec des pertes financières au niveau des ménages. Il y a certaines familles qui ont perdu leur maison, qui ont perdu les équipements dans la maison... Il faut savoir que les inondations sont montées jusqu’à 3 ou 4 mètres dans la région de San Pedro Sula, au nord du pays.

De quelle façon ces tempêtes, Iota et Eta, ont donné un coup supplémentaire dans les zones rurales également, notamment pour les producteurs centraméricains ?

Pour les petits producteurs des zones rurales qui sortent de cinq ou six ans de sécheresse répétée, cela a été un choc supplémentaire, une année où on avait [pourtant] des perspectives de récoltes meilleures que les années antérieures. Les deux saisons des pluies avaient été meilleures, et tout d’un coup, les deux tempêtes tropicales Eta et Iota ont détruit une grande partie des plantations. Conséquence : pas de récoltes ou de moindres récoltes, et de nouveau un choc pour ces populations-là.

Est-ce qu’on peut imaginer que cette situation, cette difficulté à se nourrir, à nourrir sa famille, va pousser plus de personnes, de Honduriens et de Centraméricains, à tenter la migration vers le Nord ?

C’est très possible. L’insécurité alimentaire, les difficultés à nourrir sa famille font partie du processus de prise de décision de partir pour la migration ou pas. Cela, nous le savons au travers des enquêtes que nous avons réalisées dans la région. Etant donné l’augmentation globale dans les quatre pays de la crise en termes d’insécurité alimentaire, c’est effectivement quelque chose qui va peser plus lourd dans la prise de décisions de ces familles et de ces individus pour partir à la migration.

À chaque enquête on pose la même question et en 2019, on avait 8% des familles ou des personnes interrogées qui répondaient être en train de faire des plans pour migrer. Et la dernière enquête, qui date de fin 2020, nous donne un taux de 15%. C’est-à-dire qu’on a quasiment doublé le nombre de réponses de personnes qui nous disent qu’elles sont en train de se préparer à partir.

Quelles sont les mesures les plus urgentes dont ont besoin les pays centraméricains et qu’appelle de ses vœux le Programme alimentaire mondial ?

En fait, c’est en deux temps. Il y a toute la réponse à l’urgence qui est très importante, mais [cette réponse] est en cours. On a eu une réponse relativement bonne de la part des pays donateurs. Donc là, pour ce qui concerne le Programme alimentaire mondial, il s'agit de s'assurer sur le court terme que la sécurité alimentaire des familles et des individus est assurée, pour les plus vulnérables d’entre eux.

Le vrai défi maintenant, c’est sur le plus long terme, parce que la récupération, la réhabilitation de l’économie, le retour à une situation plus normale pour les personnes qui travaillent, qui doivent gagner leur vie pour pouvoir nourrir leur famille, tout cela va prendre beaucoup plus de temps. Une étude au Honduras nous dit que le pays va prendre au moins jusqu’en 2025 pour revenir à un niveau comparable à celui de 2019, avant les crises successives, parce que ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’on n’est pas dans une situation classique où on répond à une crise. On a eu d’abord toutes les conséquences des mesures pour limiter la propagation du Covid-19 qui ont eu des conséquences sur l’économie, mais ensuite, on a eu les deux tempêtes tropicales coup sur coup à 15 jours d’intervalle, qui se sont succédé en particulier dans le nord et dans le centre du pays.

