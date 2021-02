États-Unis: les grands patrons appellent à soutenir le plan de relance de Joe Biden

Aux États-Unis, le plan de relance présenté le 14 janvier par Joe Biden est soumis, ce vendredi 26 février, à un vote à la Chambre des représentants. Bien qu’il ait de grandes chances d’être approuvé, les grands patrons se mobilisent et encouragent le Congrès à l’adopter.

Pour répondre à la crise sanitaire et économique, Jo Biden soumet au vote du Congrès son plan massif de relance de 1 900 milliards de dollars, soit 15% du PIB américain. Pour être approuvé, il doit recueillir l’approbation des démocrates et des républicains, or, pour le moment, il reste des points de tensions comme par exemple le doublement du salaire minimum à 15 dollars de l’heure d’ici 2025.

Ce plan de soutien prévoit des aides directes aux familles avec le chèque individuel de 1 400 dollars pour chaque Américain au revenu inférieur à 75 000 dollars. Il doit également financer les tests de dépistage, la vaccination, le prolongement de l’assurance chômage, les aides au logement et à la nutrition, mais aussi soutenir les entreprises dont celles de l’aéronautique, et du tourisme, deux secteurs dévastés par la pandémie.

Pour les grands patrons américains, il y a urgence. Dans une lettre commune adressée au Congrès, plus de 150 d’entre eux appellent à une adoption immédiate du nouveau plan. Joe Biden bénéficie également du soutien de Wall Street et de la Fed, la réserve fédérale américaine. Son patron, Jérôme Powell, s’engage à maintenir une politique monétaire extrêmement souple, même en cas d’amélioration du marché de l’emploi.

En revanche certains économistes de renom affichent leur inquiétude. Ils craignent que ces aides massives provoquent une surchauffe de l’économie qui entraînerait de l’inflation.

