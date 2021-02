Biden appelle le roi d'Arabie saoudite avant la publication d'un rapport sur la mort de Kashoggi

Joe Biden s’est entretenu, jeudi 25 février, pour la première fois en tant que président des États-Unis avec le roi Salmane d’Arabie saoudite alors que Washington doit diffuser bientôt un rapport déclassifié de la CIA pointant la responsabilité du prince héritier Mohammed ben Salmane dans l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Selon la Maison Blanche, lors de son appel téléphonique très attendu au roi Salmane, jeudi 25 février, Joe Biden « a rappelé l’importance que les États-Unis accordent aux droits humains » et promis de rendre la relation entre Riyad et Washington plus solide et transparente.

Il n'a en revanche fait aucune mention du rapport explosif de la CIA que les États-Unis s’apprêtent à publier et qui établit la responsabilité du prince héritier Mohammed Ben Salmane dans l’assassinat et le démembrement, en 2018, dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi.

Changement de ton

Fini le temps ou Donald Trump fermait les yeux sur les violations des droits de l’homme par Riyad. Joe Biden veut redéfinir la relation avec le palais saoudien. Le nouveau président américain refuse en effet de s’entretenir directement avec le prince héritier pourtant dirigeant de fait du royaume et interlocuteur privilégié de la diplomatie trumpiste.

Le nouveau président a également mis fin au soutien américain à la guerre que Riyad mène au Yémen. Enfin, la Maison Blanche laisse entendre que des sanctions pourraient être décidée contre des responsables saoudiens impliqués dans la mort de Jamal Khashoggi.

