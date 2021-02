Covid-19: les Etats-Unis autorisent le vaccin de Johnson & Johnson

Le vaccin de Johnson & Johnson a reçu le feu vert de l’Agence fédérale du médicament. Les premières doses pourront être distribuées dès cette semaine. C’est le 3ème vaccin à être autorisé dans le pays.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

L’annonce a très vite été saluée par le président américain. Dans un communiqué, Joe Biden parle de lumière au bout du tunnel. « C’est une nouvelle formidable pour tous les Américains et un pas en avant dans nos efforts pour mettre fin à cette crise » écrit le président.

L’autorisation du vaccin de Johnson & Johnson devrait effectivement permettre d’accélérer le rythme des vaccinations aux Etats-Unis. D’autant plus que ce vaccin ne nécessite qu’une seule dose et que les conditions de stockage et de transport sont moins contraignantes que pour les vaccins de Pfizer et Moderna.

Maintenant que l’agence du médicament a rendu sa décision, Johnson & Johnson a fait savoir que 4 millions de doses sont prêtes à être distribuées. L’entreprise s’est également engagée à produire 20 millions de vaccins d’ici la fin du mois de mars et 100 millions de doses en Juin.

Les autorités américaines espèrent qu’en additionnant les 3 vaccins en circulation aujourd’hui, la grande majorité des Américains pourra être vaccinée avant la fin de l’année. Aujourd’hui, près de 50 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin

