Défense des animaux à Cuba: quand une mobilisation citoyenne devient loi

Cuba vient d’adopter un décret-loi pour la protection des animaux grâce à la pression citoyenne. Dans ce pays gouverné par le seul parti communiste et où le droit de manifester est rarement autorisé, c’est une petite victoire pour la société civile, après des années de bataille.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

Des chiens et des chats abandonnés dans la Havane,

Des coqs qui se battent au sang pour des parieurs peu scrupuleux,

Et des chevaux utilisés pour le transport en calèche jusqu’à leur dernier souffle…

Deseado que la #leydebienestaranimal sea aprobada de una vez y surja efecto de inmediato. Cuando un gobierno interfiere en tu progreso son los animales quienes más lo sufren. #cubacontraelmaltratoanimal🇨🇺 pic.twitter.com/n9HXGv6EAX — guajiro cubano (@unguajirocubano) January 22, 2021

Une loi pour la protection des bêtes cubaines devenait plus que nécessaire selon les défenseurs des animaux. Avec trois mois de retard, une manifestation devant le ministère de l’agriculture et des années de pression citoyenne, le décret-loi sur le bien-être animal vient finalement d’être approuvé.

Une petite victoire pour la société civile, selon Beatriz Batista, qui se dit militante des droits des animaux. « Oui, on a réussi mais on a dû faire pression, il a fallu faire beaucoup de pression pour faire en sorte qu’ils nous écoutent et nous prennent en considération ! »

Ya sabemos cómo se siente realizar un sueño. Este es el comienzo de un nuevo capítulo para todos los animales de Cuba y para todxs aquellxs que se preocupan y velan por su bienestar. Juntxs, ¡lo logramos. Ya #Cuba tiene su primer #DecretoLeyDeBienestarAnimal. pic.twitter.com/z9dr5QNpDR — CeDA (@CeDA_Cuba) February 27, 2021

La défense des animaux, une bataille soutenue par le musicien Silvio Rodriguez qui a publié dans son blog Segunda Cita, plusieurs posts en faveur de cette cause.

Sous la pression citoyenne, le ministère de l’Agriculture émet donc ce décret. Mais Yobani Gutiérrez Ravelo directeur du Centre de santé animale au ministère, nous assure que l’initiative n’est pas nouvelle et il insiste sur le caractère démocratique du processus. « Ce décret ne sort pas de nulle part, il n’est pas non plus apparu maintenant, cela fait 20 ans que nous observons les recommandations internationales et que nous écoutons les vétérinaires et les défenseurs de l'environnement. »

Les sacrifices religieux seront désormais encadrés, tout comme les combats de coqs qui sont une tradition cubaine. Pour les défenseurs des animaux c’est une petite victoire mais « mieux vaut un minimum de cadre légal pour la protection des animaux que rien du tout » estime certains.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne