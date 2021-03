Covid-19: l'Unicef alerte sur la déscolarisation en Amérique latine et aux Caraïbes

Des enfants et leur famille à l'intérieur d'un bâtiment occupé qui abritait une usine, en pleine pandémie de coronavirus à Rio de Janeiro, au Brésil, le jeudi 4 mars 2021. AP - Silvia Izquierdo



L’Unicef a présenté ce mercredi à New York un rapport qui fait état d’une situation catastrophique dans le monde en matière d’éducation depuis le début de la pandémie. Selon l’Unicef, plus de 168 millions d’enfants sont privés d’écoles depuis près d’un an. Deux tiers des pays où cette situation a été constaté sont en Amérique latine ou dans les Caraïbes. C’est-à-dire que 98 millions d’élèves de cette partie du monde ont été privés pendant près d’un an d’école.