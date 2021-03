«Arrêtez de geindre»: le président Bolsonaro fustige les mesures locales face au Covid

Le président Bolsonoro lors d'une conférence de presse à Brasilia, le 5 mars 2021. AFP - EVARISTO SA

Texte par : RFI

Avec plus de 260 000 victimes du coronavirus et des records de mortalité ces derniers jours, le Brésil s’enlise dans la crise sanitaire. Certaines régions ont donc pris des mesures de confinement pour tenter de freiner l'épidémie. Et pour la première fois, à Rio, bars et restaurants devront fermer à 17h et un couvre-feu est mis en place.