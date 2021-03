Les créations d'emplois aux États-Unis bondissent plus que prévu en février

L’économie américaine a créé 379000 emplois en février soit près de trois fois plus qu’en janvier.

Bonne nouvelle sur le front de l’emploi aux États-Unis. Malgré la crise sanitaire, les créations d'emplois aux États-Unis ont bondi en février. Parallèlement, le chômage est en légère baisse.

L’économie américaine a créé 379 000 emplois en février soit près de trois fois plus qu’en janvier. Un chiffre bien supérieur aux 200 000 attendus par les analystes. Ces emplois ont essentiellement été créés dans les bars et restaurants, mais aussi dans des activités liées aux loisirs et à l’hébergement, ou encore dans l'industrie manufacturière.

Deux facteurs expliquent cette amélioration du marché du travail : l'assouplissement des restrictions d'activité et l’anticipation par les chefs d’entreprises d’un mini boom économique attendu au printemps grâce à la campagne de vaccination et aux aides massives du gouvernement.

Le taux de chômage, lui, baisse aussi mais très légèrement. Il s’établit en février à 6,2%, soit 0,1 point de moins qu’en janvier. Une amélioration qui n’a pas profité à toute la population car les travailleurs noirs sont les seuls à avoir vu leur taux de chômage augmenté, en passant de 9,2% à 9,9%.

