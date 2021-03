Mort de George Floyd: ouverture d'un procès hors normes ce lundi aux États-Unis

Aux États-Unis s'ouvre ce lundi 8 mars un procès hors normes. Selon l'accusation il s'agit même de « l'un des plus importants de l'histoire américaine ». Sur le banc des accusé : Derek Chauvin. L'ancien policier inculpé pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Le supplice de cet homme noir lors de son arrestation en mai dernier a été filmé par une passante. Retour sur un meurtre qui a bouleversé les États-Unis et a suscité une onde de choc dans le monde entier.

Publicité Lire la suite

Le 25 mai 2020, George Floyd achète un paquet de cigarettes dans un tabac à Minneapolis. Le caissier le soupçonne d'avoir payé avec un faux billet et appelle la police.

George Floyd, qui a consommé du fentanyl, un puissant opiacé, s'oppose sans violence aux agents qui veulent l'embarquer. Très rapidement, il se retrouve menotté, plaqué au sol, le genou droit de Derek Chauvin sur le cou. La scène est filmée et retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Avant de mourir asphyxié, l'homme noir supplie le policier blanc pendant huit minutes et 46 secondes : « Je ne peux pas respirer ».

« I can't breathe », scandent des centaines de milliers de manifestants à travers les États-Unis dans les jours et semaines qui suivent ce meurtre. George Floyd est devenu l'icône du mouvement contre le racisme systémique et les violences policières.

« Black Lives Matter », « les vies noires comptent », scandent aussi, et c'est nouveau, des manifestants blancs qui rejoignent les Noirs dans la rue. Ils réclament non seulement des réformes mais bel et bien une relecture de l'histoire du pays. Le procès de Derek Chauvin n'est donc pas seulement celui d'un policier. C'est celui de la police américaine.

► À lire également : Vidéo de la mort de George Floyd: ce que dit l'analyse des images

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne