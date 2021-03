Dépression, racisme, indifférence… l’interview d’Harry et Meghan charge Buckingham Palace

Aux États-Unis, l’interview de Harry et Meghan par Oprah Winfrey a été diffusée ce dimanche 7 mars. L’occasion pour le couple de donner sa version sur les raisons qui les ont poussés à prendre de la distance, les raisons des tensions avec Buckingham Palace et la famille royale.

Durant deux heures, Harry et Meghan se sont confiés sur ce qu’ils ont vécu au cours des trois dernières années. Les campagnes anti-Meghan des tabloïds anglais, les tensions avec certains membres de la famille royale. Pour la première fois, Meghan raconte avoir fait une dépression l’année qui a suivi son mariage.

« Je n’avais plus envie de vivre. Et c’était une pensée claire, réelle, terrifiante et constante », dit-elle. Meghan et Harry expliquent avoir demandé de l’aide au Palais, en vain. Sans donner de détails, ils confient également avoir été confrontés au racisme. Lors de la première grossesse de Meghan, certains au Palais auraient exprimé leurs inquiétudes quant à la couleur de peau qu’aurait leur enfant.

« Peur que l'histoire se répète »

Le couple a expliqué avoir une très bonne relation avec la reine, mais qu’ils ne voyaient pas d’autres solutions que de s’éloigner pour se protéger. « J’avais surtout peur que l'histoire se répète. Et c’est ce qui était en train d’arriver, peut-être même de façon plus dangereuse parce que, là, on ajoutait l’élément de la race et on ajoutait les réseaux sociaux. Et quand je parle d’histoire qui se répète, je pense à ma mère (Lady Di, NDLR) », estime Harry.

Harry et Meghan disent avoir trouvé une vie de famille plus joyeuse en Californie. Ils attendent un second enfant qui sera une fille, a annoncé le couple lors de cette interview.

