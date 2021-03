Mort de George Floyd aux États-Unis: un juge retarde le début du procès

George Floyd est mort le 25 mai 2020, après avoir passé plus de huit minutes sur le sol, écrasé par un policier.

Il aurait dû s'ouvrir aujourd'hui à Minneapolis. Finalement, il débutera au mieux demain mardi. C'est le juge qui en a décidé ainsi après d'ultimes débats sur la nature des charges pesant contre Derek Chauvin, ce policier blanc à l'origine de la mort de l'Afro-américain George Floyd, lors de son interpellation, en mai 2020. Il est, pour l'instant, inculpé de meurtre et d'homicide involontaire.

Derek Chauvin s'est présenté comme prévu devant les juges à Minneapolis, la grande ville du nord des États-Unis, ce lundi 8 mars. La sélection des jurés devait commencer mais le juge Peter Cahill en a décidé autrement : « Les jurés potentiels sont là, mais soyons réalistes, on ne va pas commencer la sélection avant au moins demain », a-t-il déclaré.

L'accusation est en effet réticente à aller de l'avant en raison des chefs d'inculpation qui pèsent contre Derek Chauvin, le policier de 44 ans qui est resté agenouillé sur George Floyd, 9 minutes, le 25 mai 2020. Il est accusé de « meurtre au second degré », ce qui exclut la préméditation, mais implique l'intention de tuer, et d'« homicide involontaire ». Vendredi, une cour d'appel a autorisé l'ajout d'un troisième chef, « meurtre au troisième degré ». Ce chef d'inculpation est plus facile à prouver, car seules les violences volontaires ayant entraîné la mort doivent être prouvées, sans notion d'intention.

Les avocats de Derek Chauvin ont saisi la Cour suprême du Minnesota. Pour l'État du Minnesota, qui porte l'accusation, cette incertitude fait courir un risque sur l'ensemble du procès. « Nous ne voulons pas retarder le procès, mais nous voulons bien faire », a défendu le procureur Matthew Frank.

Le procès se déroule sous haute sécurité en raison des grandes manifestations antiracistes de l'été. Les jurés potentiels doivent revenir demain, à 10h (15hTU).

