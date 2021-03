À la Une: séisme politique au Brésil

Publicité Lire la suite

Luis Ignacio Lula da Silva est à nouveau éligible et pourra participer à l’élection présidentielle de l’année prochaine. Edson Fachin, un juge de la Cour suprême, a estimé que le tribunal de Curitiba n’était pas compétent pour juger l’ancien président. Lula n’est pas innocenté, puisqu’un tribunal fédéral de Brasilia reprendra les quatre procès. Mais d’ici là il récupère ses droits politiques.

« Est-il de retour ? », s’interroge O Dia ce matin. Le journal rappelle que le procureur fédéral peut faire appel de cette décision. Un jugement courageux, estime de son côté la Folha de São Paulo. « Les affaires de corruption soulevées par les procès contre Lula sont réelles », écrit le quotidien. « Pour ne pas augmenter le discrédit du pouvoir judiciaire, ces affaires doivent être jugées selon les lois en vigueur ».

Le journal conservateurO Estado accuse le président sortant d’être le principal responsable de ce possible retour de Lula sur la scène politique brésilienne : « En se moquant continuellement des problèmes du pays et de la santé des Brésiliens, Bolsonaro a recréé le monstre (comprendre Lula) qui a déjà trop tourmenté notre pays » estime l’éditorialiste.

Dans les colonnes d’O Globo plusieurs analystes politiques s’accordent pour dire que « la résurrection de Lula tombe pile au moment où Jair Bolsonaro est plus fragilisé que jamais. Confronté à de nombreuses crises dont les Brésiliens le tiennent responsable, le président sortant n’est plus qu’à 28 % d’opinions favorables ». Et pourtant, souligne le quotidien, « une victoire de Lula est tout sauf acquise. Ses chances de gagner dépendront de son positionnement politique », estiment les experts. « Si Lula mène une campagne radicalement à gauche, il aura du mal à remporter la victoire. Si en revanche il se place au centre, il pourra porter un coup terrible à Jair Bolsonaro ».

Bolivie : défaite électorale pour les socialistes

En Bolivie, les résultats définitifs des élections régionales et municipales de dimanche dernier ne sont toujours pas connus. Mais une chose se dessine de plus en plus clairement : le MAS, le Mouvement vers le socialisme, parti de l’actuel président et fondé par son prédécesseur Evo Morales, a essuyé une cuisante défaite. Comme l’annonce le journal Correo del Sur, « l’opposition est en tête dans les quatre principales villes du pays, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba et El Alto ». Et « El Alto est tout un symbole », souligne de son côté le quotidien La Razon. Puisqu’il s’agit là de « l’un des bastions politiques du MAS. La direction du Mouvement vers le socialisme a d’ailleurs reconnu des erreurs dans le choix de ses candidats. Les membres du parti demandent que les responsables en tirent les conséquences et démissionnent », rapporte le journal.

Pour le quotidien Los Tiempos, les électeurs ont envoyé un signal clair : par les temps qui courent, en pleine crise sanitaire, il faut dépasser les clivages idéologiques qui traversent la Bolivie. Finies les querelles politiques, l’heure est au pragmatisme. « Je ne sais pas si le vaccin qui nous immunisera sera apporté par le président socialiste, ou un gouverneur de droite ou notre maire. Et ça m’est d’ailleurs égal, j’ai juste besoin de savoir que le vaccin arrivera pour ma famille et moi », explique l’éditorialiste qui conclut : « Le résultat des élections semble montrer que nous sommes en passe de devenir un autre pays ».

États-Unis : le nombre de morts du Covid-19 en baisse et recommandations officielles pour les vaccinés établies

Aux États-Unis c’est une nouvelle encourageante : pour la première fois depuis des mois, le nombre de morts dues au Covid-19 est tombé en dessous de la barre de mille par jour. Ces dernières 24 heures, 749 Américains sont décédés à travers le pays des suites du virus. Bien moins que les 4 473 morts enregistrés par l’université John Hoppkins le 12 janvier dernier.

Et c’est dans ce contexte que les autorités sanitaires américaines ont présenté hier des recommandations très attendues pour répondre à cette question que beaucoup se posent : comment se comporter quand on est vacciné ? « Américains vaccinés : que les rassemblements non masqués recommencent (mais doucement) », titre en guise de réponse le New York Times.

« Les autorités sanitaires ont en effet annoncé hier que les personnes vaccinées contre le Covid-19 pouvaient se réunir entre elles par petits groupes en intérieur sans porter de masque et sans respecter la distanciation physique », rapporte le journal. « Elles peuvent également se réunir sans masque avec des personnes non vaccinées d’un seul autre foyer à la fois. En revanche, les vaccinés devront continuer à suivre les mesures sanitaires dans les espaces publics et continuer d’éviter les voyages et les grands rassemblements ».

Les autorités américaines prônent donc la prudence. Et « ceci alors que plus de 60 millions d’Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin », détaille le New York Times. Le quotidien souligne l’importance de ces recommandations. Selon la Fédération des psychologues américains, « environ la moitié de tous les adultes sont anxieux à l’idée de reprendre une vie normale, y compris 44 % de ceux qui ont été vaccinés ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne