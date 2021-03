États-Unis: Donald Trump intéressé par les donations des sympathisants républicains

L'ancien président américain Donald Trump lors de son intervention au CPAC, le rassemblement des conservateurs à Orlando, en Floride, le 28 février 2021. AP - John Raoux

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’ancien président, et pour l’instant candidat le plus populaire du parti pour les élections de 2024, a déclaré refuser que le parti utilise son nom, dès qu’il s’agit de lever des fonds. Et il a surtout appelé sa base à ne plus donner un sou au parti, mais à lui verser les donations à lui directement.