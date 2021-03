Les Etats-Unis peinent à gérer l'arrivée de jeunes migrants isolés à la frontière

Un employé de la ville aiguille des migrants à une station de bus à Brownsville, Texas, le 2 mars 2021. AFP - SERGIO FLORES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le nombre d'enfants migrants non accompagnés qui sont placés sous la garde du Service des douanes et de la protection des frontières a presque triplé au cours des deux dernières semaines. Le nombre d'enfants actuellement détenus serait même le plus élevé de l'histoire de l'agence, selon un ancien fonctionnaire.