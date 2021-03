Argentine: des centaines de personnes réclament «Justice pour Maradona»

Des centaines de personnes ont réclamé « Justice pour Maradona » le 10 mars au soir devant l’Obélisque, au centre de Buenos Aires, la capitale argentine. Selon des témoignages aux mains de la justice, le fondé de pouvoir et le médecin traitant de l’ex-star du football mondial, ainsi que d’autres membres de son entourage, auraient des responsabilités dans la mort du joueur, survenue le 25 novembre 2020.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Jean-Louis Buchet

Moins de monde que prévu, mais des fans, des vrais, et informés, comme Gastón, qui, en musique, met en cause l’entourage de Maradona. « Je suis là parce que je veux la justice pour Diego, nous explique-t-il. Je crois qu’on l’a tué, parce qu’ils l’ont isolé. Son entourage lui a fait du mal, et c’est pour cela que je demande justice pour Diego ».

Pour Lois, pas de doute, « ils l’ont tué, Morla, son avocat, et tous ceux qui étaient censés s’occuper de lui. Avec tout ce que nous avons su avec les sons qui ont filtré, pas de pardon. Il faut que les coupables aillent en prison et que justice soit faite ».

Un rapport accablant pour les médecins

Tambours et trompettes continuent de saluer la mémoire de Diego Maradona. Martín veut croire que la justice sanctionnera les responsables de la mort du numéro dix éternel. « Maradona a démontré que, quelle que soit ton origine et l’adversité de ta vie, tu peux obtenir ce que tu cherches, et il a toujours lutté avec beaucoup de cœur pour notre pays, estime-t-il. Et en ce qui concerne sa mort, je pense qu’il a été exploité, qu’il n’a pas été traité comme il le méritait. Les preuves sont évidentes. Tous ceux qui sont coupables doivent payer et j’attends justice pour cela ».

Un rapport médical, qui pourrait être accablant pour ses derniers médecins, devrait être versé à l’enquête judiciaire en cours sur le décès de Diego Maradona.

