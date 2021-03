Le Mexique en passe de légaliser l'usage récréatif du cannabis

Après le vote ce 10 mars par la Chambre des députés du projet de loi porté par le gouvernement, il ne reste plus aux sénateurs mexicains qu'à donner leur aval pour que le pays devienne l’un des plus gros marchés du cannabis au monde. Ce dernier pas ne devrait être qu’une formalité puisque le parti du président Andrés Manuel López Obrador dispose de la majorité aussi bien à la Chambre basse qu'au Sénat.

Publicité Lire la suite

Ce projet de loi doit « contribuer à obtenir la paix ». Voilà en quelques mots la raison pour laquelle le président mexicain veut légaliser l’usage du cannabis, selon Rubén Cayetano, député de Morena, le parti au pouvoir, et qui a voté en faveur de ce projet de loi ce mercredi 10 mars.

Avec 316 voix en faveur, 129 contres et 23 abstentions, les députés ont largement validé l’initiative qui doit donc désormais obtenir l’aval du Sénat. Un vote doit s’y tenir avant le 30 avril. Le Sénat avait déjà donné son aval en novembre dernier, mais des modifications du texte apportées par les députés oblige un nouveau vote.

Lutter contre les cartels ou accroître la dépendance ?

Ce projet de loi permet de respecter une décision de la Cour suprême mexicaine de 2019 qui avait estimé anticonstitutionnelle l’interdiction totale de la consommation de cannabis. Il va autoriser la consommation de cannabis pour les personnes âgées de plus de 18 ans.

Ces consommateurs seront autorisés à cultiver chez eux et pourront transporter jusqu’à 28 grammes. La consommation sera interdite sur les lieux de travail, dans les bureaux et les écoles.

Cette légalisation du cannabis va permettre de lutter plus efficacement contre les cartels, selon les élus proches du président. Du côté de l’opposition, on estime au contraire que cette initiative va accentuer la consommation et les phénomènes de dépendance.

► À lire aussi : Mexique: le Sénat approuve un projet de loi qui légalise l’usage récréatif de cannabis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne