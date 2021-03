Covid-19 et menaces climatiques: l'appel à l'aide des Nations unies face à la famine

Ce 11 mars, à l’ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a averti le Conseil de sécurité que sans « action immédiate », des millions de personnes dans le monde risquaient la famine et la mort. En raison des chocs climatiques et de la pandémie de Covid-19, la situation a empiré ces derniers mois. Dans une trentaine de pays, 34 millions de personnes sont proches d’être déclarées en situation de famine. Ce qui a poussé l’ONU et ses agences à faire un appel aux dons de 5,5 milliards de dollars.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Les statistiques vertigineuses sur la famine se succèdent. Ce 11 mars, au Conseil de sécurité, entre les chiffres, l’ambassadrice américaine a évoqué cette fillette de deux ans morte devant elle dans un camp de réfugiés au nord de l’Ouganda, il y a trente ans. David Besley, le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), a évoqué lui ce bébé de cinq mois, affamé, rencontré il y a trois jours au Yémen, et qui est décédé hier jeudi. La différence en trente ans se trouve dorénavant dans ce lien pervers entre conflit et famine.

Millions of children are hungry because armed groups won’t lay down their guns. 34M people in 30+ countries are on the brink. These looming famines are:



1. driven by conflict

2. entirely preventable



As I explained to the @UN Security Council, they have the power to save lives. — David Beasley (@WFPChief) March 11, 2021

Nouvelles famines, nouvelles guerres

« On a fait d’énormes avancées contre la famine ces dernières décennies, grâce à une meilleure productivité, et à la réduction de la pauvreté », a expliqué le secrétaire général Antonio Guterres. La famine et la faim ne sont plus une question de manque de nourriture. Elles sont, maintenant, en grande partie "fabriquées par l’homme" – et j’utilise le terme délibérément. Car c’est dans les zones de conflits, à grande échelle, qu’elles sont les plus présentes et elles augmentent ».

Famine & hunger are no longer about lack of food.



They are now largely man-made – concentrated in countries affected by large-scale, protracted conflict.



We have a responsibility to do everything in our power to tackle both hunger and conflict, if we are to solve either. pic.twitter.com/dgStLIWDgf — António Guterres (@antonioguterres) March 11, 2021

Fin 2020, 88 millions de personnes souffraient de faim aigüe à cause des conflits, une augmentation de 20% en un an seulement. Les crises de la faim s’accélèrent au Soudan du Sud, au Yémen et en Afghanistan, et se propagent au Sahel et dans la Corne de l’Afrique.

Antonio Guterres a mis en garde le Conseil contre un cercle vicieux : si ces famines n’étaient pas traitées, elles causeront à leur tour de nouvelles guerres.

► De la guerre à la famine: 20 millions d’humains en danger

