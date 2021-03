Joe Biden appelle tous les Américains à participer à la campagne de vaccination

Joe Biden annonce qu’il y aura fin mai assez de doses de vaccins pour tous les adultes américains. Dans sa première adresse solennelle à la nation depuis son investiture, le président américain a déclaré qu’il voulait dépasser les deux millions de vaccination par jour. Et a comparé cette campagne à un effort de guerre. Il a appelé tous les Américains à y participer.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondance à Washington, Anne Corpet

« Il y a un an nous avons été frappé par un virus et la réponse a été le silence » entame Joe Biden. Le président sort de sa poche une petite carte : elle indique le nombre de victimes américaines du coronavirus. « 527 726. C’est plus de morts que pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et le onze septembre combinés ».

Empathique, le président évoque les victimes, leurs familles, ceux qui ont perdu leur emploi. « Ce virus nous a séparé et trop souvent il nous a divisé » déplore-t-il avant de dénoncer les attaques dont les Américains d’origine asiatiques sont victimes. Puis il se fait combattif, et annonce : « Grâce à tout le travail que nous avons accompli, nous aurons assez de doses de vaccins pour tous les adultes aux Etats-Unis d’ici la fin mai. »

Le président évoque une gigantesque campagne pour dépasser les deux millions de vaccinations par jour mais prévient :« J’ai besoin de vous. J’ai besoin que chaque Américain accomplisse sa part. J’ai besoin que vous vous fassiez vacciner quand cela sera votre tour et que vous pourrez en trouver l’occasion. Et j’ai besoin que vous aidiez votre famille, vos amis, vos voisins, à se faire vacciner aussi ».

Joe Biden appelle à ne pas pas baisser la garde et leur promet que s’ils font les efforts nécessaires, ils pourront fêter le 4 juillet prochain entre amis autour de barbecues.

« Si chacun s’y met, si nous faisons cela ensemble, le 4 juillet prochain, il y a de bonnes chances que vous, votre famille et vos amis, ayez la possibilité de vous réunir dans votre jardin ou dans votre quartier pour célébrer la fête de l’indépendance autour d’un barbecue. Après cette longue et difficile année, cela ferait de ce jour de l’indépendance une journée vraiment spéciale, où nous pourrons non seulement marquer notre indépendance en tant que nation, mais où nous commencerons à célébrer notre indépendance face à ce virus. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne