Brésil: aide financière pour les plus démunis

Dans un «favela» de Sao Paulo, le 15 juillet 2020 (image d'illustration). AFP

Le Congrès brésilien vient de voter une nouvelle aide financière pour les plus démunis. Une aide qui avait été suspendue depuis le début de l'année, mais ses modalités doivent encore être précisées. Pourtant, il y a urgence : l’impact social de la pandémie se fait de plus en plus sentir.