Brésil: São Paulo impose un couvre-feu et suspend le foot pour contenir le Covid-19

Une rue commerçante de São Paulo le 6 mars 2021, après la décision des autorités locales de fermer tous les commerces non-essentiels. Ces restrictions ont été étendues à tout l'État de São Paulo à partir du 15 mars 2021. AFP - MIGUEL SCHINCARIOL

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Pour tenter de freiner la contagion au Brésil, l’État de São Paulo, le plus grand et le plus riche Brésil, a instauré un couvre-feu et une série de restrictions supplémentaires qui entrent en vigueur ce lundi 15 mars, pour 15 jours. Commerces, bars, restaurants, écoles et lieux de culte sont fermés, et le championnat de foot suspendu : autant de mesures qui divisent les habitants.