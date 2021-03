Reportage

Covid-19: Los Angeles rouvre partiellement ses restaurants et ses cinémas

Le réalisateur Christopher Nolan a pu comme des dizaines d'autres habitants du comté de Los Angeles prendre place dans un cinéma de Burbank, le 15 mars 2021. REUTERS - MARIO ANZUONI

Texte par : RFI

Avec plus de 12 millions de doses de vaccins administrés et des chiffres d'hospitalisation et de contamination en baisse, la Californie a donc amorcé un déconfinement progressif. Lundi, c'est le comté de Los Angeles, très touché avec 22 000 morts et 1,2 million de cas de coronavirus, qui a laissé les salles de cinéma, de restaurants, de sport ou encore les musées rouvrir avec une capacité limitée.