États-Unis: après les fusillades d'Atlanta, le motif raciste pour le moment écarté

Un officier de police devant l’un des salons de massage où a eu lieu l’une des fusillades mardi soir dans la région d’Atlanta. AFP - ELIJAH NOUVELAGE

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après les fusillades qui ont lieu ce mardi soir 16 mars autour d’Atlanta, on sait désormais que le suspect inculpé de huit meurtres est un jeune homme blanc. Il a attaqué deux salons de massage et a tué huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique. La police semble écarter pour l’instant la thèse d’une attaque raciale, mais la communauté asiatique, victime d’agressions de plus en plus fréquentes depuis le début de la pandémie, fait part de son inquiétude. En effet, les crimes contre les Asiatiques ont bondi de +149 % dans les grandes villes américaines sur l'année écoulée.