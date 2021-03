Poutine «tueur»: Moscou rappelle son ambassadeur à Washington

Vladimir Poutine est-il un tueur ? C’est la question qui a été posée à Joe Biden, qui a répondu par l’affirmative. À Moscou, on ne s’attendait sans doute pas à de telles déclarations et c’est sans doute une nouvelle période de tension diplomatique très dure qui s’ouvre aujourd’hui entre les deux pays.

La réaction outrée de la Russie après les déclarations de Joe Biden. Le président américain a répondu par l’affirmative à un journaliste lui demandant s’il considérait Vladimir Poutine comme un tueur. La réponse de Mascou ne s’est pas fait attendre avec le rappel de son ambassadeur à Washington, qui doit revenir ce samedi dans la capitale russe pour des consultations. Il faut dire que c’est la première fois qu’un président américain va aussi loin dans ses déclarations sur Vladimir Poutine.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Vladimir Poutine est-il un tueur ? La question a été posée à maintes reprises aux responsables politiques américaines ces dernières années. Mais c’est la première fois qu’un président en exercice répond par l’affirmative à cette question. Donald Trump s’y était refusé à deux reprises, préférant botter en touche et affirmant qu’il n’y avait pas de preuves pour étayer ces accusations.

La presse russe rappelle en revanche que John McCain et Mitt Romney deux candidats républicains à la présidence avaient accusé le président russe d’être un assassin.

Nouvelle période de tensions

À Moscou, on savait que Joe Biden serait un président coriace, beaucoup plus dur à l’encontre de la Russie que ne l’était Donald Trump. Mmais on ne s’attendait sans doute pas à de telles déclarations, même si le président américain n’a fait que répondre par l’affirmative à une question posée par un journaliste.

C’est sans doute une nouvelle période de tension diplomatique très dure qui s’ouvre aujourd’hui entre les deux pays. La Russie s’attend d’ailleurs très prochainement à de nouvelles sanctions américaines.

►À lire: Pour Joe Biden, Vladimir Poutine «est un tueur» et il «en paiera le prix»

