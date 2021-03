Cinélatino: les 33e Rencontres de Toulouse nous donnent rendez-vous hors les murs

En ces temps de pandémie et de fermeture des salles obscures, les festivals de cinéma s'adaptent pour partager leurs découvertes et coups de cœur. L'équipe des Rencontres a modifié son traditionnel rendez-vous du printemps. En mars, le festival est proposé en ligne, sur une plateforme dédiée. C'est Cinélatino, sans les briques roses de Toulouse, sans les échanges improvisés dans le patio de la Cinémathèque, sans les troisièmes mi-temps aux terrasses après les projections. Le cinéma moins la fête, mais les films envers et contre tout. En juin, si tout va bien, on se retrouvera autour des grands invités de cette 33e édition.

Publicité Lire la suite

Comme Berlin dont les prix devraient être remis en juin lors d'un mini-festival, Cinélatino propose des Rencontres en deux temps, en pariant sur une amélioration de la situation sanitaire. Les films de la 33e édition sont proposés au public à compter de ce vendredi 19 mars et pendant une semaine, en ligne. Soit quelque 100 films tous formats confondus, un chiffre, contraintes techniques obligent, légèrement inférieur aux années précédentes. Et en juin, du 9 au 13, les films primés seront proposés en salles et les grands invités du festival, la documentariste brésilienne Maria Augusta Ramos et le comédien chilien Alfredo Castro, seront là pour rencontrer leur public et accompagner une sélection de leurs œuvres. Une séquence cette fois « avec tambours et trompettes, c'est-à-dire apéros concerts et fiestas », souligne Francis Saint-Dizier, le président de l'Arcalt, l'association organisatrice du festival. On croise les doigts !

La plus grande plateforme de ciné latino en France

En mars, sur la plateforme dédiée, la plus grande plateforme de cinéma latino en France jamais ouverte selon les organisateurs, outre les projections, seront proposés des débats (en français ou en espagnol et toujours sous-titrés) pour accompagner les œuvres et des focus sur les grandes tendances du cinéma latino-américain, comme une rencontre sur le cinéma mexicain d'aujourd'hui ou un zoom sur « le goût du rire » qui devrait ramener un peu de légèreté et de sourires en ces temps si difficiles. L'Amérique latine paie un lourd tribut à la pandémie de Covid-19, sur le plan sanitaire, mais aussi social.

On retrouvera aussi en ligne les autres volets traditionnels du festival, les compétitions, la plateforme professionnelle qui accompagne les projets des jeunes réalisateurs, les séquences jeune public et découvertes, ou les hommages. Les cinéastes disparus cette année sont à l'honneur : la grande réalisatrice française Sarah Maldoror, qui filma « caméra au poing », le réalisateur cubain Enrique Colina, l'Argentin Pino Solanas et le Mexicain Paul Leduc. Des cinéastes majeurs dont les œuvres sont trop rarement montrées, tant sur les écrans de cinéma qu'à la télévision et qui trouvent toute leur place dans la programmation de Cinélatino, un festival dont certains étaient proches.

Le pari de l'offre numérique

Cinélatino réunit à Toulouse, depuis sa création en 1989, et en région, quelque 50 000 spectateurs. C'est le plus important festival de cinéma latino en Europe. La diffusion sur plateforme numérique, comme ce fut le cas en 2020 sur le site Tënk dédié au documentaire, pour permettre au public de découvrir une partie des œuvres sélectionnées, ne peut remplacer les rencontres et échanges que suppose un festival. « En ces temps de pénurie, ce n’est pas une offre à dénigrer, mais il ne faudrait pas penser que ces rustines sur le pneu crevé peuvent durablement remplacer la diffusion cinématographique », selon la formule de Francis Saint-Dizier.

Si le « plaisir de la salle obscure et de l’émotion partagée » seront absents de ce rendez-vous en ligne, il faut aussi convenir que tous les amoureux du cinéma latino-américain en France ne peuvent assister physiquement aux rendez-vous annuels de Toulouse. Là, ce sont « plus de 100 films [qui seront] disponibles de Cayenne à Metz et de Pointe-à-Pitre à Toulouse », en métropole et dans l'Outre-mer, expliquait Eva Morsch Kihn lors de la présentation du programme de Cinélatino. Par ailleurs, les séquences « Live » proposées tous les soirs par l'équipe du festival seront visibles depuis l'Amérique latine sur les réseaux sociaux et la plateforme. Cette nouvelle édition du festival, en ligne, peut permettre de toucher un public plus large, reconnaissent les organisateurs.

C'est une tendance qui a déjà été constatée lors des festivals organisés depuis le début de la pandémie en Amérique latine. De nombreux festivals se sont adaptés et ont proposé leurs films en ligne, comme les festivals de Lima, de Buenos Aires (Bafici) ou de Los Cabos, et ils ont constaté que leur public s'est élargi, signalait encore Eva Morsch Kihn et « c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma et sa diversité ». L'attractivité des prix des pass du festival pourrait aussi permettre à un plus large public d'assister au rendez-vous. Nous saurons dans quelques jours si ce pari a été gagné.

► La Odisea de los Giles, le film d'ouverture vendredi soir, de l'Argentin Sebastián Borensztein avec Ricardo Darin, est le film argentin qui a fait le plus d'entrées dans son pays de toute l'histoire du cinéma. L'accès est gratuit.

► Tout le programme de Cinélatino ici

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne