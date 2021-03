Guerre des mots entre Chine et États-Unis pour le premier face-à-face de l'ère Biden

La ville d'Anchorage en Alaska, tournée vers le Pacifique, a été choisie comme un terrain plus neutre que Washington ou Pékin pour ce séminaire sur deux jours. Mais face caméras, Pékin et Washington ont publiquement étalé leurs profonds désaccords. AFP - FREDERIC J. BROWN

Texte par : RFI

C'était le premier tête-à-tête de l’ère Biden entre la Chine et les États-Unis. Une rencontre tendue entre le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et son homologue chinois, Yang Jiechi, dans la ville d’Anchorage. Ce jeudi 18 mars, dès l’ouverture de ce sommet de deux jours en Alaska, Pékin et Washington ont publiquement étalé leurs profonds désaccords.