Le procès de l'homme d'affaires canadien Michael Spavor débute en Chine

Le procès d’un Canadien emprisonné en Chine depuis plus de deux ans démarre aujourd’hui dans la ville chinoise de Dandong dans le nord-est du pays. Michael Spavor, un homme d’affaires qui commerçait entre la Chine et la Corée du Nord, est accusée d’espionnage, tout comme Michael Kovrig, un autre Canadien qui lui doit subir son procès lundi. Les deux hommes ont été arrêtés peu de temps après l’interception à Vancouver au Canada de la numéro deux de Huawei, assignée depuis à résidence

Avec notre correspondante à Montréal, Pascale Guéricolas

La date choisie par les autorités chinoises pour démarrer les procès des deux Canadiens ne relève pas du hasard. Elle correspond à la rencontre entre le secrétaire d’Etat américain et son homologue chinois en Alaska. Depuis leur arrestation en décembre 2018, le sort de Michael Kovrig et de Michael Spavor semble être lié aux relations qu’entretient la Chine avec les États-Unis, mais aussi le Canada.

Clairement les deux hommes doivent leur arrestation en terre chinoise à l’interception de la numéro deux de Huawei par les douaniers à l’aéroport de Vancouver. Sauf qu’à la différence de Meng Whanzhou, les Canadiens ne peuvent pas compter sur l’assistance d’un avocat pour les assister devant le tribunal chinois. Pas plus que l’aide des services consulaires puisque le procès se déroule à huis-clos.

Son issue est d’ailleurs assez prévisible puisqu’à plus de 98% des cas ce type de procédure se conclut par la culpabilité de l’accusé. Pour être libérés, Michael Kovrig et Michael Spavor ne peuvent donc compter que sur un réchauffement des liens diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, les alliés du Canada.

