Covid-19: le Mexique ferme certains sites archéologiques pendant l’équinoxe

Les autorités mexicaines ont décidé de fermer les sites archéologiques de Teotihuacan et de Chichén Itzá ce dimanche 21 mars, jour de la célébration de l’équinoxe de printemps et durant les jours qui suivent, pour éviter les rassemblements et la propagation du Covid-19. Getty Images via AFP - DONALD MIRALLE

Le 21 mars est généralement l’occasion de grands rassemblements sur certains sites archéologiques mexicains, où ont lieu des cérémonies pour célébrer l’équinoxe de printemps. C’est le cas notamment à Teotihuacan, non loin de la capitale, Mexico, et surtout à Chichén Itzá, un site maya de la péninsule du Yucatán, dans le sud-est du pays. Cette année, les autorités ont décidé de fermer ces deux sites au public durant tout le week-end et les jours qui suivent, afin d’éviter les rassemblements et les risques de contagion au Covid-19.