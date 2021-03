À New York, des citoyens forment une patrouille contre les violences envers les asiatiques

Aux États-Unis, des centaines de manifestations ont eu lieu les samedi 21 et dimanche 22 mars pour dénoncer les violences visant la communauté asiatique. Après les fusillades d’Atlanta et avec la hausse des violences, les habitants de certains quartiers s’organisent, avec notamment la création d’une patrouille citoyenne par des volontaires à New York pour assurer la sécurité dans le quartier de Flushing.

Avec notre correspondante New York, Loubna Anaki

Avant le début de la patrouille, Richard Lee donne les dernières instructions. « Si quelqu’un cherche à commettre un crime ici, il va voir une personne ou un groupe avec ces gilets jaunes dans la rue. Ça va le faire réfléchir avant de passer à l’acte, ici », explique ce retraité de la NYPD, entouré par une trentaine de volontaires portant des vestes jaune fluo.

Richard Lee fait partie d’un groupe de volontaires qui ont décidé d’assurer la sécurité à Flushing. Avec Chinatown, ce quartier concentre la plus grande communauté asiatique de New York, et ces derniers mois, les attaques et les agressions se sont multipliées.

« Je pense que tout le monde ressent la même chose : la peur et l’inquiétude pour nos amis et nos familles, résume Wan Chen, l’initiatrice de cette patrouille. C’est vraiment douloureux de voir une autre personne asiatique agressée, tuée : il est temps pour nous de dénoncer tout ça et de faire ce qu’on peut pour aider. »

Dans la rue, les volontaires distribuent des brochures contre les violences et expliquent aux habitants comment porter plainte en cas d’agression. Il leur arrive également d’escorter des personnes âgées, par exemple, si elles ont peur.

Le groupe de Wan Chen et de Richard Lee espère ainsi faire baisser les violences : à New York, les attaques contre les asiatiques ont été multipliées par 9 depuis le début de la pandémie.

