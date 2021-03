Équateur: une femme nommée pour la première fois à la tête de la police

Pour la première fois dans l’histoire équatorienne, la police nationale du pays sera dirigée par une femme. La générale Tannya Varela Coronel a été nommée ce lundi 23 mars par le président de la République, Lenin Moreno, après une longue carrière en uniforme.

De notre correspondant en Équateur, Éric Samson

Âgée de 54 ans et mère de trois enfants, Tannya Varela s’est décidée très tôt pour la police. Alors que son père souhaitait la voir étudier l'économie dans sa ville natale d’Ibarra, la désormais commandante générale de la police s’est engagée alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Les femmes équatoriennes n’avaient été admises dans les rangs de la police qu’un an plus tôt. Au début des années 80, cette deuxième promotion de femmes policières ne comptait que 13 aspirantes. A l’époque, tous les instructeurs de l’école des officiers étaient des hommes.

Ancienne cheffe de la police de Guayaquil

Signe que les temps changent, même lentement, cette femme est aujourd’hui à la tête de plus de 50 000 policiers. Sa carrière l’a amené à diriger deux fois la police dans la ville de Guayaquil, la plus grande du pays et l’une plus violentes et conflictuelles. C’est elle qui avait la charge de la sécurité du pape François en 2015 lors de sa visite en Équateur.

Après avoir dirigé la Police spécialisée dans la protection des enfants et des adolescents (DINAPEN), elle a créé avec trois collègues le département de violence intrafamiliale pour s’attaquer aux trop nombreux féminicides du pays. À Guayaquil, elle visitait chaque semaine les quartiers de la ville pour y parler de la violence de genre et inciter les femmes et les adolescentes violées à dénoncer leurs agresseurs.

Hoy designé a Tannya Varela como Comandante General de la @PoliciaEcuador. Es la primera mujer en nuestra historia en ocupar este cargo. Tiene una notable trayectoria al servicio de la ciudadanía y su protección integral. ¡Éxitos en su labor de garantizar la seguridad de todos! pic.twitter.com/pC8SMhRulP — Lenín Moreno (@Lenin) March 22, 2021

