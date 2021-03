Brésil: Des centaines de banquiers et économistes attaquent Bolsonaro pour sa gestion du Covid-19

Pour les signataires de cette lettre ouverte, Jair Bolsonaro est une entrave à la lutte contre la pandémie. Ici, le président brésilien tente de mettre son masque, à Brasilia, le 22 mars 2021. REUTERS - UESLEI MARCELINO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le grand capital brésilien et experts se mobilisent contre la politique sanitaire du président Jair Bolsonaro. Plus de 500 banquiers, anciens ministres et économistes ont publié dimanche 21 mars un manifeste contre l’action du gouvernement brésilien durant la pandémie de coronavirus, qui a causé la mort de 15 000 personnes au cours de la semaine écoulée.