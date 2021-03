États-Unis: face à l’afflux des migrants au Texas, les associations montent au créneau

Les États-Unis font face à un afflux de migrants ces dernières semaines, notamment depuis le démantèlement début mars de l’emblématique camp de Matamoros, du côté mexicain de la frontière. Grâce à un nouveau système, chaque famille peut être autorisée à traverser le pont sur le Rio Grande et rejoindre l’Amérique… une fois contactées par les autorités. À Brownsville, dans le Texas, un réseau d’entraide est en place dès leur contrôle par les gardes-frontières.

Avec notre envoyé spécial à Brownsville,Thomas Harms

Chaque jour des centaines de migrants transitent par la gare routière de Brownsville. Mardi 23 mars, ils étaient près de 350.

« Ces gens ont suivi toutes les procédures administratives et attendent de partir. Ici, ils font leurs tests de Covid-19, ces gens attendent que leur nom soit appelé et la ville contacte leur famille ou nos sponsors pour payer leur billet de bus pour leur destination aux États-Unis, explique Katy, membre de l’association Team Brownsville. Et ça c’est notre QG : là, on a du lait en poudre pour bébé, là des lingettes, on a aussi des vêtements et des sac repas pour le voyage en bus, des couches… [Car] les gens viennent avec ce qu’ils portent sur eux, c’est tout. »

Cinq jours d'attente

Oswaldo rigole avec sa fille. Après cinq jours d’attente du côté mexicain, son tour est venu pour rejoindre les États-Unis, où ses enfants vont pouvoir aller à l’école. Son bus ne part que demain matin pour la Floride : ce soir, il dormira dans un hôtel.

« D’où je viens ? Du Guatemala. Le voyage a pris 15 jours, j’y pensais depuis un an, raconte-t-il. Avec la pauvreté, la situation dans mon pays est devenue invivable. Oui, je suis content d’être ici. »

Après quelques jours de rodage, on est loin du chaos : la situation s’est vite organisée entre les gardes-frontière, la municipalité et les associations.

« C’est une crise ? »

Charlene D. Cruz, avocate venue en aide aux demandeurs d’asile avec l’association Lawyer for Good Government, le confirme : « C’est une crise ? Je ne pense pas. Regardez autour de vous si ça ressemble à une crise. Oui, beaucoup de personnes sont relâchés, mais vous devez mettre les choses en perspective : d’où venons-nous ? De quatre années de foutaises de Donald Trump, alors c’est sûr qu’il y aurait du monde. »

