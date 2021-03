Cinélatino: le cinéma d'aujourd'hui au Mexique, regards croisés

Le festival Cinélatino fait la part belle aux jeunes cinéastes mexicains dont la caméra fouille les plaies d'un pays déchiré par la violence. Violence de la corruption, de l'exploitation du travail, des inégalités qui poussent à émigrer, violence de genre, violence mafieuse du narcotrafic, violence des disparitions, des corps retrouvés dans les fosses communes... Plusieurs films et des rencontres illustrent cette thématique et les différentes façons de la mettre en image dans cette nouvelle édition, en ligne, des Rencontres de Toulouse.

Comment raconter la violence au Mexique ? Comment la filmer dans toute sa complexité et pour quel public ? Ce sont des questions qui ont nourri la table ronde sur le cinéma mexicain contemporain proposée par les Rencontres de Toulouse et que l'on peut voir sur la chaîne Youtube du festival. Y participaient Fernanda Valadez, Carlos Lenin et Bruno Santamaria, trois jeunes cinéastes nés dans les années 1980.

Sin señas particulares, (Sans signe particulier) le film de Fernanda Valadez, que nous avions découvert au festival de San Sebastian et dans la sélection de Cinélatino en 2020, raconte l'histoire d'une mère partie à la recherche de son fils qui a émigré vers le nord et dont elle est sans nouvelle. Une quête/enquête en forme de road movie à travers le Mexique et un premier long métrage couronné de prix, dont on attend avec impatience la sortie en France. Un film né de mon histoire, raconte Fernanda, je suis née dans l'État de Guanajuato, dans le centre du pays, un État qui fournit de gros contingents à l'émigration. Et l'un des points de départ du film a été la découverte de fosses communes dans l'État de Tamaulipas, au nord, dans les années 2010-2011.

Dans La paloma y el lobo (La colombe et le loup), également sélectionné l'an passé à Cinélatino (et présenté cette année comme le film précédent dans la section Perles du festival en ligne), le réalisateur Carlos Lenin raconte dans ce premier long métrage combien il est difficile d'aimer dans un pays autant marqué par la violence. Si celle-ci, la violence criminelle, reste hors champ, elle n'en imprègne pas moins tous les rapports amoureux et sociaux, le paysage, l'air que le couple respire. Originaire du nord du Mexique, de Linares, Carlos Lenin présente aussi en compétition cette fois le court métrage El sueño mas largo que recuerdo avec toujours la violence en toile de fond : le père de Tania, la narratrice, a disparu emmené par des policiers en 2008. Les cauchemars de la jeune fille et la quête de la mère dans le désert séquencent le film et se mélangent ; les lumières du rêve et de la réalité fusionnent. Tania décide de partir, de fuir les cauchemars de ses nuits et de ses jours. « Ils veulent qu'on parte et qu'on oublie », lui reproche un voisin. Ces deux films sont directement inspirés de mon vécu, explique Carlos Lenin : violence du narcotrafic ou violence politique. Il a lui-même été enlevé et a dû sa libération au fait que l'un de ses bourreaux était un ami d'enfance qui l'a reconnu.

Même questionnement chez Bruno Santamaria, le troisième invité de la table ronde. Il était également désireux de travailler sur la violence et la peur qu'elle engendre et a filmé pendant trois ans dans un village du nord du pays. Il a opéré un glissement dans son travail de la violence sociale à la violence intime : le comportement des individus, des enfants en l'occurrence, comment est-il conditionné par les contextes de violence dans lesquels ils évoluent. Cosas que no hacemos, un documentaire, raconte l'histoire du petit Arturo qui refuse de grandir. Arturo, qui devient Dayanara, réussira à confier son secret à son entourage, mais n'osera affirmer son identité de femme que bien plus tard, après avoir quitté son milieu, son village et trouvé un travail.

Notre génération est très marquée par ces phénomènes de violence, explique Fernanda Valadez, et ils sont largement explorés par le cinéma. C'est le cas de Nuevo Orden, le dernier film de Michel Franco, réalisateur confirmé. Couronné à Venise, il fait partie de la compétition des longs-métrages de Cinélatino. Quand la violence sociale et politique provoque une explosion de la cocotte minute mexicaine, une révolution sanglante suivie d'une contre-révolution terrifiante. Une dystopie coup de poing qui devrait bientôt sortir en salle en France.

Comment filmer la violence hors des sentiers battus ?

La violence systémique au Mexique est devenue un sujet de narration en soi, insiste Carlos Lenin. C'est même une source inépuisable de récits, scénarios, chansons, même avec les narco-corridos, une culture en un mot.

Lors de la table ronde, les trois cinéastes sont interrogés sur leur manière de filmer ce qui pourrait apparaître comme infilmable. On s'attend à un certain traitement cinématographique de notre part ; on s'attend à ce que tu filmes de telle manière, à telle distance des sujets, avec tel rythme (soutenu forcément comme le crépitement des mitraillettes), etc., poursuit Carlos Lenin. Et pour nous réalisateurs, il est parfois compliqué d'échapper à ces schémas préétablis. Et il raconte comment il a dû imposer que dans son film, son personnage principal, un ouvrier qui « tourne mal », soit filmé le regard perdu dans le vague. Comme si un ouvrier ne pouvait être contemplatif, ne devait être qu'un corps au travail dans un film. Réduire les personnages à des outils de mise en scène de la violence c'est les priver de leur humanité. « On ne peut nous réduire à cette violence », insiste-t-il.

Par ailleurs, filmer de façon hyper réaliste la violence, a pour effet paradoxal de la fictionner, de duper le spectateur d'où le recours à des séquences oniriques ou symboliques pour l'obliger à distancier le sujet. C'est l'un des points communs des films présentés par les trois cinéastes de la table ronde. Malgré la violence endémique, les gens (et les personnages) continuent à aimer, à s'inventer une vie. Et dans les trois films, la caméra s'attarde sur les corps, les paysages, la lumière. Les plans respirent et donnent chair aux personnages et à leurs émotions.

« Fauna » , un vrai-faux thriller

Mettre en perspective le récit, c'est aussi le propos de Nicolas Pereda qui explique dans un entretien son propos dans Fauna, film présenté dans la compétition long métrage. Nicolas Pereda, un habitué du festival de Toulouse, a construit un film à bifurcations avec plusieurs récits qui se séparent. Un couple est en visite dans le nord du pays et nord égale violence dans l'imaginaire des gens de la capitale. La violence est construite par des images de fiction pour de nombreux Mexicains, explique Nicolas Pereda. D'autant qu'elle touche surtout les populations rurales, les pauvres, les migrants, rappelait Fernanda Valadez. Le couple de Fauna arrive donc avec des images plein la tête, nées des séries télé, de films de fiction, de la littérature, du style « les méchants ont tous des grands chapeaux et l'accent du nord », ironise Pereda, qui va s'appliquer à dynamiter cette représentation en un film malin et déroutant. Une construction médiatique qui arrange beaucoup l'État, accuse le réalisateur, alors qu'en fait, les narcos et l'État ne font qu'un : ce sont des élus ou ex-élus, des généraux et hauts gradés de l'armée.

« Nosotros latino-americanos creemos en Dios porque somos el diablo », nous autres latino-américains croyons en Dieu parce que nous sommes le diable, lance un brin provocateur Carlos Lenin. S'ils ne sont pas le diable, ces jeunes réalisateurs nourrissent leur œuvre de ce thème de la violence mais en le questionnant, en le déconstruisant. Dans son prochain long métrage Fernanda Valadez s'interroge sur ce qu'il faudrait pour que les jeunes qui ont grandi dans un contexte de violence puissent avoir une autre vie et travaille sur l'histoire d'un orphelin du narco-terrorisme. Elle questionne la notion de destin. Carlos Lenin est lui sur l'histoire d'un homicide qui a touché sa famille et Bruno Santamaria sur une fiction inspirée d'un drame familial. Autant dire que ces cinéastes n'ont pas fini de gratter là où ça fait mal.

