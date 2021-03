Covid-19: la situation sanitaire en Amérique latine s’aggrave de jour en jour

En lieu et place du carnaval, le sambadrome de Rio a été transformé en vaccinodrome. REUTERS - RICARDO MORAES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est dans presque tous les pays du continent le même scénario : manque de lits dans les unités de soins intensifs, manque d’oxygène et une contamination en hausse à cause des variants, et cela malgré une campagne de vaccination parfois, comme dans le cas du Chili, très efficace. En conséquence, les systèmes de santé sont au bord de l’effondrement, notamment au Brésil.