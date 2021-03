reportage

États-Unis: Kamala Harris va gérer la vague des migrants, toujours entassés à la frontière mexicaine

Des familles attendent pour être transférées dans une zone de contrôle à Granjeno, dans le Texas, après avoir traversé le Rio Grande depuis le Mexique, le 24 mars 2021. REUTERS - ADREES LATIF

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Alors que l’administration américaine est confrontée à un afflux de jeunes mineurs non accompagnés, la vice-présidente Kamala Harris a été chargée par Joe Biden, mercredi 24 mars, de coordonner la lutte contre les flux migratoires, avec de la diplomatie avec le Mexique et les pays d'Amérique centrale. Car en raison de la pandémie de Covid-19, Washington a limité les entrées aux familles avec enfants ou mineurs non accompagnés, qui s’entassent à côté des points d’entrée officiels pour passer.