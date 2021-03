Reportage

Le Brésil dépasse les 300 000 victimes du Covid-19, la population s’indigne

Des militants de l'ONG Rio de Paz manifestent devant l'hôpital Ronaldo Gazolla contre la gestion de la pandémie de Covid-19 du président Jair Bolsonaro, à Rio de Janeiro le 24 mars 2021. © REUTERS/Pilar Olivares

Avec 300 000 victimes du coronavirus et plus de 2 000 décès ces dernières 24 heures, le Brésil vit le pire moment de la crise sanitaire. Un an après le début de la pandémie, le président Jair Bolsonaro a changé de pied mercredi 24 mars et créé un comité pour coordonner la lutte contre le virus. Le même jour, des militants de l’ONG Rio de Paz ont manifesté devant un hôpital de référence dans la lutte de l’épidémie à Rio pour demander plus d’efforts.