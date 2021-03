Situation sécuritaire et politique en Haïti, «le silence est rompu»

Le 12 mars 2021, dans la banlieue de la capitale haïtienne, une opération antigang s’est soldée par la mort d’au moins quatre policiers et la perte de matériel, resté aux mains des criminels. Les corps des agents décédés n’ont pas été rendus. Un fiasco qui provoque la colère des policiers. Des tensions, alors même que les kidnappings en Haïti sont quotidiens et que le blocage politique perdure.

Il y a quelques jours, dans le journal Le Monde, la poétesse et écrivaine haïtienne Évelyne Trouillot lançait un appel : « Il est temps pour les amis d’Haïti » écrivait-elle « de s’élever contre un gouvernement anticonstitutionnel, corrompu et répressif. » Invitée de Mikael Ponge dans le Journal d’Haïti et des Amériques, ce mercredi 24 mars, elle nous livre son regard sur la situation sécuritaire et politique de son pays.

