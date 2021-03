Une première conférence de presse pour Biden en pleine polémique sur les armes et les migrants

Le président américain Joe Biden, lors d'une prise de parole à la Maison Blanche, à Washington, le 24 mars 2021. REUTERS - JONATHAN ERNST

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Près de deux mois après son investiture, le président américain Joe Biden va donner sa première conférence de presse jeudi 25 mars, un moment très attendu aux États-Unis et au-delà. Mais si la Maison Blanche voulait se couronner avec les succès de la nouvelle administration, la crise migratoire, le racisme envers la communauté asiatique, le débat sur les armes à feu et d’autres sujets d’actualité rendent ce premier rendez-vous avec la presse plus périlleux qu’attendu.