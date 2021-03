États-Unis: dernière ligne droite pour les salariés d'Amazon qui luttent pour un syndicat

C’est le dernier jour de vote pour les 5 800 salariés de l’entrepôt d’Amazon à Bessemer, en Alabama. Ils doivent se prononcer pour ou contre la création d’un syndicat. Ce serait une première pour le géant de la distribution en ligne aux États-Unis.

Avec notre envoyée spéciale en Alabama, Anne Corpet

« Que voulons-nous ? Un syndicat », scandent quelques employés au centre-ville de Birmingham. « Les employés sont licenciés sans raison. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer, être améliorées. On veut du respect, on veut de la dignité et on se bat pour l’obtenir », raconte Darry Richardson. Il travaille depuis un an dans l’entrepôt d’Amazon à une vingtaine de kilomètres de là. C’est lui qui a contacté le syndicat du secteur de la distribution suite à une remarque désobligeante d’un supérieur parce qu’il était allé aux toilettes.

Mais à la sortie de l’entrepôt de Bessemer, les avis sont plus mitigés. Renée reconnaît que le travail est difficile mais trouve son emploi plutôt bien payé et assure n’avoir pas besoin d’un syndicat : « Tant que tu gardes le profil bas et que tu effectues ton travail, Amazon est un bon endroit pour travailler. En particulier parce qu’ils offrent une excellente couverture santé. C’est pour ça que je suis là. »

Bernie Sanders en soutien

Venu sur place en fin de semaine soutenir les employés en lutte, le sénateur démocrate Bernie Sanders a assuré qu’une victoire du syndicat aurait des répercussions dans tous les États-Unis.

Amazon, le deuxième plus gros employeur du pays, a dépensé des fortunes pour faire campagne contre la syndicalisation des employés qui dénoncent des conditions de travail éprouvantables.

► À (ré)écouter: Stuart Appelbaum, président du syndicat américain RWDSU, mène la bataille chez Amazon

