Mort de George Floyd: 8 minutes et 46 secondes, les raisons du décès examinées par les parties

Ben Crump, l'avocat de la famille de George Floyd, le 29 mars 2021. AP - Jim Mone

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les débats sur le fond dans le procès Derek Chauvin débutent ce 29 mars. Le policier blanc est accusé d’avoir tué Georges Floyd, un Afro-Américain décédé lors de son interpellation à Minneapolis en mai 2020. L’agent avait maintenu son genou sur le cou de la victime, plaquée au sol et menottée pendant 8 minutes et 46 secondes. Après la sélection des 12 jurés, ce procès entre dans le vif sujet avec une question au cœur des débats, la cause de la mort de Georges Floyd.