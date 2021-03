Donald Trump lance un site internet officiel pour ses supporters et vanter son bilan

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé ce lundi 29 mars avoir lancé un nouveau site internet. Avec un double objectif : maintenir le contact avec ses supporters et défendre son bilan à la Maison Blanche.

Sur 45office.com, le site officiel lancé par Donald et Mélania Trump, les éloges ne manquent pas. Destiné à maintenir le contact avec ses partisans, l’ancien président américain utilise également ce site pour promouvoir son bilan après quatre années passées à la Maison Blanche.

Dès la page d’accueil, on peut voir des photos de Donald Trump accompagné de Mélania et d’autres personnalités politiques et militaires. On peut également lire les ambitions du 45e président des États-Unis : « Préserver le magnifique héritage de l'administration Trump, tout en essayant de faire avancer le programme America First ».

Une occasion pour l’ancien chef d’État de mettre en avant ce qu’il a présenté comme ses plus grands succès, tels que la sécurité aux frontières, le renforcement de l’OTAN ou encore des alliances internationales. Tout cela sans toutefois abordé ni les scandales, ni les enquêtes pour corruption et ni les procédures de destitution qui ont chahuté son mandat.

Comme Barack Obama

Ce site internet peut être une manière pour Donald Trump de maintenir le lien avec ses supporters, lui qui a été banni de plusieurs réseaux sociaux, dont Twitter, plateforme qu’il plébiscitait pour une communication intensive, relève le site Axios.

La méthode est toutefois loin d’être inédite. Les autres ex-présidents ne sont pas étrangers à la création de site internet élogieux, rappelle Forbes. Barack Obama dispose également du sien, sur lequel il se vante d’avoir notamment « inauguré une économie plus forte, une société plus égalitaire, une nation plus sûre chez elle et plus respectée dans le monde ».

