Mort de George Floyd: les jurés confrontés d'emblée à la vidéo de son agonie au procès Chauvin

Le procès sous haute tension de l’ex-policier blanc Derek Chauvin a commencé ce lundi 29 mars à Minneapolis. Au cœur de ce procès, la vidéo de la mort de George Floyd. Cette vidéo, qui avait déclenché des mois de protestations dans tous les États-Unis cet été, a été projetée devant le tribunal dès le premier jour d'audience.

Avec notre correspondant aux États-Unis, Éric de Salve

Sans cette vidéo, il n’y aurait pas d’affaire George Floyd. Les images de son agonie ont donc été diffusée dès l’ouverture du procès de Derek Chauvin. 9 minutes 29 secondes éprouvantes pour les 14 jurés, 8 blancs, 4 noirs et 2 métisses.

À 27 reprises l’Afro-Américain répète qu’il ne peut plus respirer, écrasé sous le genou de l’ex-policier blanc, qui lui reste impassible. Et « pendant tout ce temps, M. Chauvin, ne bouge pas », commente le procureur en ouverture.

Ce jour-là, Derek Chauvin et trois autres officiers essayaient d'arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes. Un délit qui, selon les procureurs, aurait pu être traité par une citation à comparaître au tribunal au lieu d'une arrestation.

« Derek Chauvin a trahi son insigne »

Pour le procureur Jerry Blackwell, ces images sont la preuve que Derek Chauvin est coupable de meurtre. « M. Derek Chauvin a trahi son insigne en faisant un usage excessif et déraisonné de la force sur le corps de M. George Floyd », déclare-t-il.

L’affaire n’est pas si simple, répond la défense. Selon Eric Nelson, l’avocat de Derek Chauvin, la cause de la mort de George Floyd serait en fait un usage de drogue et une insuffisance cardiaque. « Derek Chauvin a fait exactement ce pour quoi il a été formé pendant ses 19 années de carrière », argumente-t-il.

Le policier, âgé de 45 ans, a plaidé non coupable pour meurtre au second degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire au second degré. Il risque jusqu'à 40 ans de prison s'il est reconnu coupable de l'accusation la plus grave.

Il suffit de convaincre un seul juré de cette version pour annuler le procès car une condamnation pour meurtre de Chauvin doit être décidée à l’unanimité du jury. Or, aux États-Unis, dans l’extrême majorité des cas, les rares policiers blancs poursuivis pour meurtre sont en général acquittés.

Depuis la Maison Blanche, Joe Biden dit suivre avec beaucoup d’attention ce procès, dont l’issue dans un mois environ pourrait bien secouer à nouveau les États-Unis. Car en cas d’acquittement, les manifestants à Minneapolis préviennent : les protestations recommenceront avec la même intensité que l’été dernier.

